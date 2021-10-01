Между ДНР и ЛНР начали демонтировать таможенные посты

Между самопровозглашенными республиками Донбасса начали демонтировать таможенные посты, сообщил в пятницу, 1 октября, «Луганский информационный центр».

Государственный таможенный комитет Луганской народной республики (ЛНР) начал демонтаж поста «Чернухино» на границе с Донецкой народной республикой (ДНР). Таможенники убирают вагончики и знаки.

Ранее председатель комитета Юрий Афанасьевский обещал, что таможенные посты будут упразднены с 1 октября в связи с созданием единой экономической зоны и единого таможенного пространства между двумя республиками.

15 сентября главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной зоны. 6 сентября они подписали декларацию о создании единого экономического пространства. «Республики договорились синхронизировать свое законодательство в этих сферах, принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы», — сказано в документе.