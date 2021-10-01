Индия и США начнут обмениваться секретной информацией по ВПК

Министерства обороны Индии и США создадут рабочую группу, которая займется вопросами обмена секретной информацией в сфере военных технологий и технической координацией между предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК). Решение об этом было принято на двустороннем саммите по Соглашению о промышленной безопасности (ISA), пишет India Today.

По данным портала, правительства обеих стран намерены таким образом защитить свои передовые военные разработки от посягательства извне. В скором времени они также планируют начать совместную работу над дорожной картой по развитию индийской оборонной промышленности при содействии американских специалистов.

«Саммит был организован для разработки протокола обмена секретной информацией между оборонными предприятиями обеих стран», — говорится в сообщении Минобороны Индии.

Ранее стало известно об опасениях Вашингтона продолжать сотрудничество с Дели из-за закупок индийскими военными российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Аналитики издания Politiko указали, что предстоящая сделка стала «головной болью» для Пентагона, несмотря на союзнические отношения обеих стран.