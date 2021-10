«Веном» опередил «Дюну» и поставил рекорд в российском прокате

Супергеройский блокбастер «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage) поставил рекорд в российском прокате. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Предпродажи билетов на этот фильм составили 58 миллионов рублей. Таким образом, новый проект Marvel обошел «Дюну» (44 миллиона рублей) и «Мортал Комбат» (23 миллиона рублей). Уточняется, что второй «Веном» — это первая лента за период пандемии, которой удалось добиться таких показателей по предварительным сборам.

Режиссером кинокомикса «Веном 2» стал Энди Серкис, а главную роль сыграл Том Харди. Действия фильма разворачиваются через три года после событий первой части, вышедшей в 2018 году. В нем Эдди Брок пытается возобновить свою журналистскую карьеру и создает репортаж о серийном убийце Клетусе Кэссиди.

27 сентября сообщалось, что общие сборы фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева превысили в России отметку в миллиард рублей. Тогда отмечалось, что картина собрала 1 101 521 305 рублей. При этом всего за второй уик-энд фильм выручил 353,4 миллиона.