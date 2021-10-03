Притворявшаяся белым мужчиной афроамериканка угрожала соседям

В американском городе Дугласвилль арестовали темнокожую женщину, выдававшую себя за белого мужчину и рассылавшую соседям записки с угрозами. Об этом сообщает Fox 5.

Уточняется, что впервые жители района Брукмонт сообщили о получении угроз на почве расовой ненависти в декабре 2020 года. Тогда в почтовые ящики двух домов кто-то бросил записки, в которых темнокожих жильцов угрожали убить, а их дома — сжечь. Отправитель также утверждал, что афроамериканцам «не место в этом районе». В феврале и марте подобные послания получили и другие жители района, однако затем экстремист пропал на шесть месяцев.

В сентябре письма с угрозами возобновились. Сотрудники правоохранительных органов провели анализ записок. Выяснилось, что все они были написаны похожим почерком с использованием одних и тех же формулировок. Содержание писем указывало на то, что отправителем был высокий белый мужчина с рыжей бородой, являющийся членом Ку-клус-клана. Однако дальнейшее расследование привело полицейских к 30-летней афроамериканке Терреше Лукас, живущей по соседству.

Женщине предъявлены обвинение в совершении террористических угроз. Мотив произошедшего пока не ясен.

В 2018 году в американском городе Анн-Арбор, штат Мичиган, чернокожего мужчину приговорили к штрафу за расистские граффити, которые он рисовал в университете Восточного Мичигана.