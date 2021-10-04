Раскрыт складной смартфон Honor

Honor может выпустить свой складной смартфон до конца года. Об этом сообщает издание Notebookcheck.
Китайская компания работает над первым смартфоном, который получит складной форм-фактор. Журналисты ссылаются на отчет инсайдеров из Weibo. По слухам, флагманское устройство получит восьмидюймовый дисплей и топовый процессор — Snapdragon 888 или 888+.
Из раскрытой информации от источников следует, что планы выпустить складной смартфон существовали еще в то время, когда Honor находилась под контролем Huawei. В этой связи две компании могли совместно работать над концептуальным девайсом.
Сообщается, что аппарат будет напоминать складной смартфон Huawei Mate X2, выпущенный в начале 2021 года. Гаджет имеет основной 8-дюймовый экран и дополнительный 6,45-дюймовый дисплей. Девайс работает на чипе Kirin 9000 5G, комплектуется восемью гигабайтами оперативной памяти, камерой с объективами разрешением 50, 12, 8 и 16 мегапкиселей.
Анонс устройства, с которым Honor выйдет на рынок складных смартфонов, должен состояться в четвертом квартале 2021 года. Стоимость будущего аппарата не раскрывается.
В конце сентября стало известно, что США могут ввести санкции против Honor и внести компанию в черный список министерства торговли. Если это произойдет, то корпорация, в частности, не сможет продавать свои смартфоны с предустановленными сервисами от Google.