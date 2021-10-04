Еще в одном российском регионе введут QR-коды

В Калининградской области введут QR-коды для посещения кафе, театров и кино

В Калининградской области посещать некоторые общественные места можно будет только предоставив QR-код с подтверждением вакцинации или перенесенного COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Дмитрия Лыскова.

С 5 октября в регионе закрывают детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. С 8 октября посещение мест общественного питания будет доступно только при предъявлении QR-кода.

С 1 ноября к перечню мест, при посещении которых нужны QR-коды, добавят бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, а также кинотеатры.

Ранее власти другого российского региона — Самарской области — приняли решение о вводе QR-кодов для посещения общественных мест с 11 октября.