Фотографии Ивлеевой в бикини назвали мерзкими

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева приняла участие в откровенной фотосессии и вызвала отвращение у поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость снялась вместе с эстонским рэпером Томасом Таммеметсом, более известным под псевдонимом Томми Кэш. Пару сфотографировали в комнате, заполненной водой, в которой также разбито окно. На снимках музыкант позирует в шортах без футболки, а Ивлееву запечатлели в серебристом бикини, шубе, черных сабо и светлом парике.

Подписчики не оценили новую публикацию блогерши, назвав фотографии мерзкими, и принялись высказывать негативные мнения в комментариях. «Чуть не блеванул», «У меня одной это фото вызвало отвращение?», «Что за мерзость?», «Перебор», «В чем ценность данного контента для современной молодежи?», «Просто треш, я не ожидала такого от Насти», — писали они.

Ранее в сентябре Анастасия Ивлеева разочаровала фанатов другим снимком с Томми Кэшем. Знаменитостей засняли сидящими за столом, на котором стоят различные блюда фастфуда. На опубликованном изображении видно, что им прибавили лишний вес с помощью фотошопа и специального грима. Участники съемки демонстрируют жировые складки на теле и второй подбородок. Пользователи сети обвинили пару в фэтшейминге.

