Татарстанские студенты бесплатно помогут жителям сел

Татарстанские студенты будут бесплатно помогать жителям сел в течение недели. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, с 1 по 7 октября в регионе проходит акция «Десант добрых дел», в рамках которой 100 молодых людей посетят 35 поселений в шести районах республики. Отмечается, что в каждый пункт выезжает отряд, который состоит из 10-15 человек.

«Студенческие трудовые отряды занимаются добрыми полезными делами как для молодежи, так и для пожилых людей (...) Это комплекс мероприятий, направленный на гражданско-патриотическое воспитание молодежи», — подчеркнула куратор проекта Алия Адиева.

По информации издания, волонтеры будут делать косметический ремонт и заниматься благоустройством территории, помогать ветеранам, труженикам тыла, инвалидам и пенсионерам с домашними делами, а также проведут мастер-классы в школах и расскажут о здоровом образе жизни.

Ранее в сентябре участники экологического квеста очистили от мусора берег Амура. В Хабаровске местные жители убрали отходы у парка бывшего завода «Дальдизель». Уточняется, что всего в мероприятии приняли участие около 150 человек. Среди них были волонтеры, ученики хабаровских школ, студенты вузов и ссузов краевой столицы.