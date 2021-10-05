Ученые изобрели лечащий тяжелую депрессию имплант

Американские ученые изобрели электрический имплант, способный обнаруживать и лечить тяжелую депрессию, сообщается в журнале Nature Medicine.

Устройство размером со спичечный коробок находится в черепе и подключается к мозгу. 36-летняя Сара установила его более года назад и говорит, что оно изменило ее жизнь. Имплант работает постоянно, но импульс срабатывает только тогда, когда пациенту это становится необходимо.

За последние годы женщина пережила большое число неудачных попыток лечения, включая антидепрессанты и электросудорожную терапию. Она заявила, что мучилась каждый день, почти не двигалась и ничего не делала.

После установки и включения импланта она почувствовала эйфорию и заявила, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону, а через некоторое время у нее пропали мысли о суициде. Спустя год после установки импланта у женщины не наблюдается побочных эффектов.

Исследователь доктор Кэтрин Скангос (Katherine Scangos) заявила, что технология воздействует на «цепь депрессий» в мозгу пациентки. Устройство способно предсказывать, когда ее симптомы становятся наиболее серьезными и оказывать на них влияние. Ученые планируют исследовать технологию на большем числе пациентов с тяжелой депрессией чтобы выяснить, способна ли она помочь другим людям.

Ранее врач назвала способы избежать депрессии осенью. Невролог Ольга Котова заявила, что для того, чтобы исключить расстройства настроения, необходимо включать как можно больше осветительных приборов дома и на работе. Также осенью особенно необходимо ложиться спать вовремя и высыпаться, это поможет справиться с сезонной перестройкой организма.