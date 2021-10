Специалисты по здоровому питанию перечислили самые полезные соки

Американские специалисты по здоровому питанию перечислили наиболее полезные соки. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Диетолог Эллиот Реймерс посоветовал пить свекольный сок. Он назвал его потрясающим источником витамина B6, кальция и железа и отметил, что свекольный сок выгодно отличается от других соков низким содержанием сахара.

Диетолог Джей Коуин считает самым полезным клюквенный сок. По его словам, этот напиток содержит антиоксиданты, витамины C и E и обладает противовоспалительным действием. Кроме того, он предотвращает сердечные заболевания и облегчает симптомы ревматоидного артрита.

Врач Марк Хаймен утверждает, что после тренировок стоит попробовать арбузный сок. В нем мало сахара и есть аминокислота L-Цитруллин, которая выводит из мышц молочную кислоту и аммиак. Это помогает справиться с болью и усталостью после занятий спортом.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Лорен Харрис-Пинкус порекомендовала травяной чай каркаде людям, страдающим от болезней сердца. По ее утверждению, этот напиток помогает снизить уровень кровяного давления.