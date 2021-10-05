В Литве начнут платить за вакцинацию от коронавируса

Власти Литвы могут начать выплачивать по 100 евро пенсионерам старше 75 лет, если те добровольно согласятся привиться от коронавируса. Об этом пишет LRT со ссылкой на министра социальной защиты и труда республики Монику Навицкене.

Чиновники уже подготовили соответствующий проект и намерены в ближайшие дни передать его на обсуждение в правительство и Сейм. Такими выплатами они хотят сократить число смертей своих граждан и снизить нагрузку на здравоохранение во время новой волны инфекции. «Подчеркнем, что уровень смертности самый высокий в возрастной группе от 75 лет и старше. Если мы посмотрим на все случаи смерти от COVID-19, это примерно две трети всех смертей», — сказала Навицкене.

По ее словам, сейчас в стране насчитывается около 270 тысяч человек этой возрастной категории, однако 80 тысяч так и не захотели привиться. «Это решение нелегкое и нерадостное для меня лично, но это крайнее средство поощрения людей, и если речь идет о деньгах, которые позволят нам спасти больше жизней, пусть будет так», — отметила министр.

В свою очередь, глава Минздрава республики Арунас Дулкис усомнился в долгосрочном эффекте такого подхода для иммунизации граждан. Он заверил, что готов обсуждать инициативу коллеги, но указал на необходимость самостоятельного принятия решения о вакцинации для каждого жителя страны. «Сейчас речь идет не только о вакцинации, но и о наших подходах к здоровью», — заявил чиновник.

10 сентября в Вильнюсе на Кафедральной площади недовольные политикой властей по борьбе с COVID-19 граждане устроили очередную акцию протеста. Демонстранты хотели попасть к зданию Сейма, где мероприятие планировалось провести изначально, однако полиция преградила им дорогу, начались столкновения. Всего в митинге приняли участие около пяти тысяч литовцев, были задержаны 20 человек.