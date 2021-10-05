Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал способ забыть про польские яблоки, передает БЕЛТА.

Лукашенко во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ предложил закрепить яблоневые сады за школами. По его словам, сегодня ученики даже в деревне «не знают, что такое земля, почва».

«Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту — то, что нужно к столу», — вспомнил Лукашенко.

Поэтому за университетами и школами могут быть закреплены сады с плодовыми культурами, сказал он. «Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сравнил себя с британским премьером из-за проблем с поставками сахара. Правительство не должно допустить перебоев в поставках, так как в Белоруссии не наблюдается проблем с их запасами на складах, подчеркнул он. «Это что, в Великобритании? Где водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправку. Так я не [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, я же знаю, откуда ноги растут», — добавил Лукашенко.