Биологи в Швейцарии назвали самый эффективный механизм долгосрочного запоминания

Ученые в Швейцарии назвали механизм долгосрочного запоминания информации, пишет Planet Today. Они выяснили, что человеческий мозг лучше всего запоминает информацию, которая принесла ему какие-то результаты.

Эксперты из Женевского университета провели эксперимент на 18 участниках. Они заставляли добровольцев играть в специально разработанные игры, а потом определили самый эффективный механизм долгосрочного запоминания. Лучше всего участники эксперимента запомнили те события, которые сопровождались приятными эмоциями, поощрением или наградой.

Ученые умышленно сфальсифицировали результаты игры, чтобы люди искренне верили в свою победу. Во время эксперимента они изучали мозг испытуемых с помощью магнитно-резонансной томографии два раза. Как посоветовали эксперты, приятные запоминания при закреплении эмоциями попадали в долговременную память.

Ранее исследователи из Великобритании выяснили, что транскраниальная магнитная стимуляция префронтальной коры головного мозга позволяет улучшить кратковременную вербальную память.