Женщина с зависимостью от покупок рассказала о многомилионных долгах

Жительница Лондона с шопоголизмом рассказала о многомилионных тратах на одежду и еду. Соответствующая история появилась в издании The Sun.

38-летняя Ясмин Камилла (Yasmine Camilla) призналась, что стала зависима от покупок в 2019 году после тяжелого разрыва с партнером. В то время женщина оформила кредитную карту и начала тратить деньги без возможности выплатить задолженность по счету. В конечном счете ее долг перед банком составил 38 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).

По словам героини материала, она могла потратить 500 фунтов стерлингов (49 тысяч рублей) на две пары ботинок, потому что не хотела выбирать между ними. Помимо этого, женщина купила картину за 600 фунтов стерлингов (59 тысяч рублей) и зеркало за 400 фунтов стерлингов (39 тысяч рублей), а также качели для дочери и велотренажер, цена которых составила 300 и 2,3 тысячи фунтов стерлингов (29 и 227 тысяч рублей) соответственно.

Вдобавок женщина отметила, что потратила 3,5 тысячи фунтов стерлингов (345 тысяч рублей) на отдых в Португалии и 5 тысяч фунтов стерлингов (494 тысячи рублей) — на частую доставку еды.

Камилла призналась, что большую часть купленных вещей она ни разу в жизни не надевала и не использовала. «Когда я осознала, что мой долг по карте составляет 38 тысяч фунтов стерлингов, я замерла. Эта сумма казалась огромной. Тогда я поняла, что нужно что-то менять», — подчеркнула она.

После этого женщина начала сокращать свои расходы. Она продала автомобиль Peugeot за 5 тысяч фунтов стерлингов (494 тысячи рублей), большую часть одежды, отказалась от доставки еды и сократила свой счет за продукты с 500 до 150 фунтов стерлингов (с 49 до 14 тысяч рублей) в месяц.

На данный момент долг по карте Камиллы снизился до 7 тысяч фунтов стерлингов (691 тысяча рублей). «Я горжусь собой за то, что нашла выход из этой ситуации, и надеюсь, что через два года я буду свободна от долгов», — заключила она.

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