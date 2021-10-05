В России оценили сроки исчерпания запасов золота

Роснедра: запасов золота в России хватит еще на 36 лет при текущем уровне добычи

Роснедра оценили сроки исчерпания запасов золота в России. По оценкам экспертов, при текущем уровне добычи драгоценного металла должно хватить еще по крайней мере на 36 лет, а не на 10-20. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на январь 2021 года разведанные запасы золота составили 15,31 тысячи тонн. «При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет», — заключили в Роснедрах. В ведомстве подчеркнули, что в последние несколько лет прирост запасов золота превышал добычу, то есть воспроизводство запасов носило расширенный характер.

Ранее о риске исчерпания ресурсов говорил глава крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев. По его словам, с недостатком запасов компании могут столкнуться уже через 10-20 лет. Говоря об истощении минерально-ресурсной базы, он указал, что причиной стал, в том числе, недостаток инвестиций в геологоразведку.

В начале июня Минприроды предупреждало, что при текущем уровне добычи золота в России хватит еще на 40 лет. Глава министерства Александр Козлов уточнял, что в России находится 13 процентов мировых запасов драгметалла, страна занимает первое место по этому показателю.