В России заговорили о риске исчерпания запасов золота

Глава крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев заговорил о риске исчерпания запасов золота в стране. В интервью РБК он предупредил, что с недостатком запасов компании могут столкнуться уже через 10-20 лет.

По словам Грачева, текущие запасы золота в стране составляют около 7,5-8 тысяч тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. При этом самому «Полюсу» ресурсов хватит еще на 37 лет. Говоря об истощении минерально-ресурсной базы, он указал, что причиной стал, в том числе, недостаток инвестиций в геологоразведку.

В начале июня Минприроды предупреждало, что при текущем уровне добычи золота в России хватит еще на 40 лет. Глава министерства Александр Козлов уточнял, что в России находится 13 процентов мировых запасов драгметалла, страна занимает первое место по этому показателю. При этом по объемам добычи Россия уступает Китаю и Австралии, несмотря на регулярное увеличение своей ресурсной базы.

За последние десять лет были введены в эксплуатацию три крупных золоторудных месторождения в Магаданской и Иркутской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Кроме того, добыча началась в ряде средних и мелких по запасам объектов в Хабаровском крае и Магаданской области. Готовится к разработке уникальное месторождение Сухой Лог в Иркутской области и целый ряд крупных месторождений на Дальнем Востоке.

По итогам 2020-го добыча драгметалла составила 445 тонн, а с 2010 года прирост запасов драгоценного металла составил порядка шести тысяч тонн.