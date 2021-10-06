В России ужесточат правила ввоза белорусской водки и армянского коньяка

Импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут обязать предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы. О предложении Минфина России, которое может коснутся поставок белорусской водки и армянского коньяка, говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы», пишут «Ведомости».

Ужесточение правил затронет продукцию со специальной федеральной маркировкой. Гарантия означает, что банк компенсирует сумму акциза, если компания не сделала это. Поправки в Налоговый кодекс исключат риски неуплаты обязательных платежей в бюджет.

По действующему законодательству, банковские гарантии действуют только для российских производителей при покупке спирта. До 2021 года правило существовало для иностранных импортеров. После его отмены недобросовестные поставщики алкоголя из стран ЕАЭС ввозили в Россию товар с официальными марками Росалкогольрегулирования, но не платили акциз.

Основу алкогольного импорта из государств ЕАЭС составляют коньяк и бренди из Армении (3 миллиона декалитров в 2020 году) и водка из Белоруссии (1,7 миллиона декалитров). На армянские вина приходится 175 тысяч декалитров. Ежегодно российский бюджет теряет от 2 до 5 миллиардов рублей из-за нелегального ввоза алкоголя странами ЕАЭС, поскольку без уплаты акциза он продается дешевле установленной государством цены.

Если поправки примут, алкогольным компаниям придется оплачивать услуги банка и администрирование требования. Участника рынка считают, что новые правила увеличат сроки поставки и расходы импортеров и, следовательно, приведут к подорожанию продукции.

В середине августа Минздрав предложил повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Эксперты ведомства заявили, что распитие спиртного в возрасте ранее 21 года ведет к серьезным проблемам со здоровьем.