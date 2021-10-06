Найден альбом с уникальными снимками Благовещенска стоимостью 200 тысяч рублей

Благовещенские краеведы поделились уникальными снимками города 1910 годов. Как сообщает Amur Life, альбом был продан около года назад, сейчас специалисты устанавливают его местонахождение, чтобы перекупить фотографии.
Амурские краеведы нашли фотографии и описание альбома на сайте антикварного магазина, ориентируемого на заграничную публику. Снимки уникальны тем, что на них запечатлены бытовые ситуации, а не «открыточные» виды. Фотографии также содержат мелкие детали, в том числе название вывесок, событий, церковные службы, портреты жителей.
В альбоме 12 листов. Его составлял, предположительно, обеспеченный житель Благовещенска.
Магазин пообещал сообщить информацию о новом владельце альбома, получив его согласие. Цена покупки составила около 200 000 тысяч рублей за 96 фотографий. Краеведы заявили о готовности перекупить альбом.