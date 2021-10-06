Армения столкнулась с дефицитом вакцины от коронавируса для второй прививки

Армянские медики столкнулись с нехваткой китайской вакцины от коронавируса Sinopharm, что поставило под угрозу иммунизацию граждан второй дозой препарата. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты объяснили дефицит повышенным спросом в других странах и «спецификой производственного процесса». Они отметили, что на ситуацию также повлияло снижения числа авиарейсов в страну на фоне глобальных мер против пандемии.

При этом Минздрав республики уверяет, что смещение интервала прививок серьезно не скажется на здоровье граждан и формировании иммунитета от инфекции. Власти страны, как подчеркивает агентство, обещают в кратчайшие сроки договориться о поставках новой партии Sinopharm для обеспечения всех нуждающихся.

Ранее стало известно, что Ереван начал техническую подготовку к запуску производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Он будет проходить под контролем специалистов из Москвы. При этом точные сроки начала выпуска препарата пока не называются.

По последним данным, с начала пандемии в Армении коронавирусом заразились более 266 тысяч человек. Жертвами инфекции стали почти 5,5 тысячи пациентов. Полный курс вакцинации прошли почти 145 тысяч граждан — около пяти процентов жителей страны.