Задержание комбата Дизеля в ДНР объяснили «недопониманием»

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) освободили известного комбата ополченцев Петра Ручьева по прозвищу Дизель. Об этом пишет Telegram-канал проекта WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах.

Они объяснили задержание офицера Народной милиции «недопониманием», однако каких-либо подробностей на этот счет не привели. Инсайдеры также указали, что конфликт между Дизелем и другими силовиками сейчас улаживается «в рабочем режиме».

Ручьев стал известен после начала боевых действий в Донбассе в 2014 году. Он командовал одним из танковых подразделений республики во время штурма Донецкого аэропорта и операции в Дебальцево. WarGonzo характеризовал его как отважного и честного офицера.

При этом, как ранее выяснил «Московский комсомолец», причиной задержания комбата могли стать обвинения в присвоении недвижимости и прочего имущества в Донбассе, а также вымогательстве. В частности, один из бойцов Народной милиции пожаловался своему руководству, что Дизель отобрал у него денежное довольствие в размере 145 тысяч рублей.