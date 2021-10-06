Во Франции насчитали более 200 тысяч жертв священников-педофилов

За последние 70 лет 216 тысяч несовершеннолетних стали жертвами священников-педофилов во Франции. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на итоги расследования комиссии независимых экспертов CIASE о масштабах сексуального насилия над детьми со стороны католического духовенства.

В докладе комиссии отмечается, что статистический «интервал доверия» в этой оценке составляет 50 тысяч, то есть число пострадавших детей и подростков может варьироваться от 165 до 270 тысяч. Эксперты также заявили, что если считать несовершеннолетних, которые пострадали от мирян, работающих в церковных организациях, то их число вырастет до 330 тысяч. По минимальной оценке комиссии, число священников-педофилов составляет от 2900 до 3200, что составляет от 2,5 до 2,8 процента от общей численности духовенства во Франции.

Полномасштабное расследование проблемы педофилии в церкви началось несколько лет назад после масштабного скандала о «Педофилах в рясах». В июне прошлого года комиссии было известно лишь о 1,5 тысячи случаев, но уже тогда это позволяло говорить о целой системе сексуального насилия со стороны священников.