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Происходящее на пляже в Геленджике осенью попало на видео и вызвало споры в сети

Россиянки искупались в Черном море в октябре и удивили местных жителей
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Российские туристки искупались в Черном море в начале октября и удивили местных жителей. Происходящее на пляже Геленджика попало на видео, ролик опубликован в Instagram-аккаунте, освещающем события Краснодарского края.

На записи видно, как две женщины купаются в море, в то время как другие посетители набережной стоят на песке в куртках и теплой одежде. «Те кто не успел искупаться в июле — купается в октябре», — подписали пост администраторы аккаунта.

Опубликованные кадры вызвали споры в сети среди россиян. Одни комментаторы критиковали поведение отдыхающих. «Я так понимаю, в прорубь никто не нырял?», «Холодрыга же», «Мы отопление включили, какое купание», «Моржи приехали», — писали они.

При этом другие пользователи заверили, что вода в это время года еще теплая. «Ну, так начало октября, а не конец января... Да и море Черное, а не Баренцево!», «Сегодня купались в Сочи. Вода теплее воздуха», «В любом случае, вода, в которой находятся эти люди, теплее, чем на берегу... поэтому им не холодно», «В прошлом году до декабря купались, погода была супер», «Господи, дайте людям спокойно отдохнуть, куда ни глянь — одни папарацци», — выражались они.

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