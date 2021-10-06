Премьер Украины «поблагодарил» Бога за связь на заседании правительства

Премьер-министр Украины Шмыгаль забыл выключить микрофон на заседании и вспомнил о Боге

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на качество связи во время онлайн-заседания правительства, вспомнив Бога. Видео с заседания публикует Telegram-канал Klymenko Time.

Шмыгаль передал слово депутату Алексею Гончаренко, однако у него пропадала связь, и его не было слышно. Когда премьер понял, что Гончаренко не сможет подключиться, то с включенным микрофоном произнес «Слава Богу!». После «благодарности» Богу, поняв, что произошло, Шмыгаль отключил микрофон и засмеялся.

Ранее Гончаренко устроил скандал на заседании Парламентской Ассамблее Совета Европы, подняв украинский флаг и заявив, что Россия убивает украинских солдат.

Гончаренко сделал такое заявление в ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы. «Я просто хочу напомнить Вам, мне кажется, многие забыли. Это наш национальный флаг, флаг страны, которая борется за независимость и свободу», — сказал депутат.