Известный российский ведущий рассказал об отношениях с детьми после развода

Шеф-повар Ивлев заявил, что не принимает много участия в воспитании дочери после развода

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал о том, как поддерживает отношения с детьми от первого брака. Подробности он раскрыл в интервью для YouTube-канала издания Forbes.

Телеведущий напомнил, что два года назад он развелся с супругой, и признался, что с тех пор перестал уделять много времени воспитанию семилетней дочери. «В большей степени она живет с моей бывшей женой. Но она воспитывается правильно, и я с ней каждый день вижусь и разговариваю, и иногда, бывает, в школу ее отвожу», — поделился он.

Ивлев отметил, что его 20-летний сын сначала учился на повара, но потом понял, что это не его стезя, и отправился в небольшое путешествие, чтобы найти себя и понять, чем он хочет заниматься. По словам телеведущего, его сыну приходится нелегко, потому что окружающие требуют, чтобы он соответствовал родителям.

Шеф-повар подчеркнул, что для него в первую очередь важно воспитать сына порядочным и честным человеком. «Мне все равно, чем он будет заниматься, петь, рисовать или готовить, — главное, чтобы он остался человеком», — сказал Ивлев и добавил, что благодарен богу за то, что его сын вырос «правильным человеком в душе».

Ивлев женился во второй раз в феврале. С прежней супругой Марией повар прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года.

Большинству россиян Ивлев известен как ведущий телешоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!». Он также вел рубрику на радио «Серебряный дождь», в программах «Спросите повара», «Неделя еды» и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний».