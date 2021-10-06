Американец выиграл в лотерею почти 700 миллионов долларов

Житель Калифорнии выиграл в лотерею Powerball 699,8 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal. Имя победителя не разглашается.

Это седьмой по величине выигрыш за всю историю лотерей США. Сумма джекпота выросла до почти 700 миллионов благодаря тому, что последние 40 розыгрышей в лотерее не было крупных победителей.

Уточняется, что победитель сможет получать свой приз по частям в течение 29 лет или получить единовременно 496 миллионов долларов. В обоих случаях сумма облагается налогами.

Ранее сообщалось, что 54-летний американец Кеннет Морган из города Джэксонвилл, штат Флорида, устроил уборку в доме и нашел потерянный лотерейный билет с выигрышем на миллион долларов. По его словам, билет он купил еще весной, однако потом забыл о нем.

