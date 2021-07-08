Мужчина занялся уборкой и нашел лотерейный билет с выигрышем на миллион долларов

Житель американского города Джэксонвилл, штат Флорида, устроил уборку в доме и нашел потерянный лотерейный билет с выигрышем на миллион долларов (75 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

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54-летний Кеннет Морган (Kenneth Morgan) решил навести порядок перед американским Днем независимости, который ежегодно празднуется 4 июля. В одном из выдвижных ящиков он заметил лотерейный билет Powerball, который купил еще весной и совсем забыл об этом.

«Я проверил числа и обнаружил, что выиграл миллион долларов — до сих пор в шоке», — признался Морган. Он правильно угадал числа, которые были на всех пяти белых шарах, выпавших во время розыгрыша, который состоялся 17 апреля.

Деньги получит не только победитель, но и винный магазин, в котором был куплен счастливый билет: ему полагается вознаграждение величиной тысяча долларов (75 тысяч рублей) от организаторов лотереи.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из канадского города Торольд, провинция Онтарио, сорвала джекпот благодаря числам, которые явились ей во сне. В результате она получила максимальный приз — миллион канадских долларов.