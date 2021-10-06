Минтруд предложил оплачивать отпуск при увольнении по-новому

Минтруд России предложил оплачивать отпуск при увольнении по-новому и разработал для этого изменения в Трудовой кодекс, которые уточняют чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника. Об этом сообщает «Российская газета».

Как уточнил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, в частности речь идет об обозначении понятия «нормальная продолжительность рабочего времени». По его словам, необходимо уточнить, что это восемь часов ежедневной работы, если иное не предусмотрено ТК и иными нормативными правовыми актами.

При этом продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Также в них не включаются нерабочие праздничные дни. Нововведение устанавливает, что количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска за один месяц рассчитывается путем деления полной его продолжительности на 12 месяцев.

Как напомнил юрист, при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. При этом новые изменения уточняют, что тому, кто проработал не менее одиннадцати месяцев, подлежащих включению в стаж работы, выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска. «В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска», — добавил он.

О том, что длительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе, сообщалось ранее. В настоящее время продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами.