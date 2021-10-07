Названы сроки открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе

Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте «Эльбрус» планируется в начале ноября. Такие сроки назвал в беседе с ТАСС гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Хасан Тимижев.

Собеседник агентства уточнил, что открытие сезона зависит от погоды. По его словам, в прошлом году сезон был открыт 7 ноября. «В этом году также рассчитываем на эти же даты. Полагаем, что он будет запущен первым горнолыжным курортом на территории России», — отметил он.

При этом Тимижев указал, что от погодных условий будет зависеть и дата открытия сезона на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. По аналогии с прошлым и позапрошлым годами сезон планируется открыть в декабре.

Ранее российский альпинист и путешественник Андрей Курочкин сравнил очереди при восхождении на Эльбрус с пробками в Москве. По его словам, во время высокого туристического сезона в июле и августе склоны горы переполнены — людям, идущим с разной скоростью, приходится обгонять друг друга.