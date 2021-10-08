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Лукашенко поделился рецептом бутерброда с сахаром и грязью

Президент Белоруссии вспомнил детство и поделился рецептом бутерброда
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Максим Гучек / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил детство и то, чем люди питались в те времена. Об этом он рассказал во время выступления на собрании Белкоопсоюза, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, люди тогда питались «очень просто» и здорово, хоть их пища и «не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе».

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Лукашенко также поделился с аудиторией рецептом бутерброда из детства. «В память врезалось. Этот хлеб сахаром посыплешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть, собака подошла, схватила. Этот кусок хлеба упал в пыль, в грязь. Поднял, съел. И это было», — заявил он.

В 2020 году Александр Лукашенко посоветовал для борьбы с COVID-19 есть сливочное масло. Президент подчеркнул, что жир «помогает легким бороться с вирусами», и отметил, что в этом он убедился на своем опыте. До этого глава государства рекомендовал «травить» коронавирус водкой и работать в поле, поскольку «трактор вылечит всех».

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