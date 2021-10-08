Генпрокурора Молдавии отправили на месяц под домашний арест

Суд в Кишиневе отправил на 30 дней под домашний арест генпрокурора Александра Стояногло

Суд в Кишиневе отправил на месяц под домашний арест генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает point.md.

Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней. Сам генпрокурор заявил, что не было предоставлено никаких доказательств против него, а уголовное дело носит политический характер.

Стояногло был задержан 5 октября. Он был отстранен от должности генерального прокурора из-за начатого уголовного преследования.

Жалобу на генпрокурора подал депутат от президентской партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп, опираясь на расследования украинских журналистов. Он обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот, будучи главой парламентской комиссии, одобрил поправку в законодательство, известную как «Ландромат». Она упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции.

Президент Майя Санду попросила прокуратуру своевременно информировать общественность об уголовном деле Стояногло, сообщал «Sputnik Молдова». «Нам нужно больше ясности в процессах, которые сейчас происходят в Генпрокуратуре и в действиях прокуратуры. Доверие граждан к этому учреждению зависит как от эффективности ее деятельности, так и от правильности и прозрачности процедур», — заявила Санду.