Следственный комитет России поддержал закон о пожизненном сроке педофилам

В России ежегодно суды выносят 50 приговоров за изнасилования педофилам, уже имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такие данные привела «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, в этом году в суды были направлены дела в отношении 114 фигурантов, у которых диагностирована педофилия. «Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», — отметила Петренко.

Исходя из таких данных, СКР выступил за ужесточение наказания педофилам, совершившим преступления против детей повторно, о котором говорится в законопроекте, предлагающем пожизненное лишение свободы. «Принятие такого закона позволит предотвратить новые преступления и повысить уровень уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», — поддержала его представитель СКР.

Верховный суд России также высказался за принятие законопроекта.

В сентябре депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.