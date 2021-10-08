В России объяснили необходимость полякам канала через Балтийскую косу

Создание судоходного канала через Балтийскую косу необходимо Польше для переброски танков на случай войны с Россией, предполагает доктор военных наук Константин Сивков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что подобные действия могут быть направлены на улучшение инфраструктуры в интересах НАТО.

Решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связано с экономическими причинами. Об этом 8 октября заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По словам главы региона, новый канал необходим Варшаве исключительно для того, чтобы иметь возможность быстро перебросить свои танки через Балтийскую косу.

«Поляки, видимо, решили перебрасывать боевую технику и вообще войска с помощью десантных судов, — предположил Сивков. — Это может быть направлено на улучшение инфраструктуры НАТО в интересах противодействия России и на случай возможной войны. Но вообще, история какая-то странная».

Польские власти приняли решение о строительстве канала через Балтийскую косу еще в 2016 году. Первый этап работ закончили в июне 2020 года. Завершить строительство полностью планируется в 2022 году.