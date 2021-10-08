Женщины отказались жить в отеле с беженцами и были пристыжены за ксенофобию

Две туристки отказались заселяться в отель, где временно проживают семьи афганских беженцев, и были пристыжены одним из чиновников. Об этом пишет Teesside Live.

Так, жительницы Биллингема (Великобритания) решили провести трехдневный отпуск в Скарборо — для этого они забронировали номер в знаменитом Гранд-отеле города, который располагается в 158-летнем историческом здании викторианской эпохи. Однако позже женщины узнали, что в гостинице временно разместили афганских беженцев. Основываясь на многочисленных жалобах постояльцев на портале TripAdvisor на кражи и «диких детей», путешественницы передумали и попросили вернуть им деньги за оплаченное проживание.

«Мы не расистки, но мы чувствуем серьезную угрозу. Мы заплатили 338 фунтов стерлингов (около 33 тысяч рублей), но не для того, чтобы сидеть в отеле, который переполнен беженцами и их детьми, выходящими из-под контроля, и бояться, что нашу комнату взломают», — пожаловалась одна из британок.

Тем не менее отель сообщил, что не вернет «ни копейки», так как у отказа от брони нет мотива. «Нам заявили, что если мы не чувствуем себя в безопасности, то это наша проблема», — отметила одна из путешественниц.

Более того, местный чиновник пристыдил туристок и местных жителей за ксенофобию, назвав их опасения «предосудительными». Представитель власти также добавил, что считает, что такое поведение подрывает оказываемые властями усилия по помощи семьям беженцев.

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