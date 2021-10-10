Германия проведет Всемирный конгресс против смертной казни

Берлин проведет 8-й Всемирный конгресс против смертной казни в 2022 году. Об этом заявил по случаю Всемирного дня борьбы со смертной казнью глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что целью является окончательное избавление от этого «пережитка прошлого».

«Смертная казнь — это жестокое и необратимое наказание, которое Германия категорически отвергает. Оно не только нарушает право на жизнь, но и несовместимо с человеческим достоинством. Несмотря на международную тенденцию к приостановке и отмене смертной казни, ее придерживаются более 50 государств, и лишь некоторые из них несут ответственность за подавляющее большинство казней», — заявил Маас.

27 сентября сообщалось, что Маас получил прямой мандат в бундестаге, опередив в в избирательном округе Саарлуи министра экономики и энергетики, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Петера Альтмайера. Глава МИД ФРГ получил поддержку 36,7 процентов избирателей, в то время как его оппонент — 28 процентов.