У извергающегося на острове Пальма вулкана обрушился северный склон кратера

У вулкана, извергающегося на гряде Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова, Испания), обрушился северный склон кратера. Об этом сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN) на своей странице в Twitter.

После обрушения северной части кратера, из вулкана потекли потоки лавы, несущие с собой глыбы размером с трехэтажный дом. По последним данным, лава накрыла 497 гектаров территории острова Пальма. Более 1,1 тысячи строений были разрушены. С острова срочно эвакуировали около шести тысяч человек.

Извержение вулкана началось 19 сентября около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо. По прогнозам от 22 сентября, стихийное бедствие должно было прекратиться через 84 дня после начала извержения.