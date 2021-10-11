Президент Австрии объявил нового канцлера республики

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера республики, бывшего министра иностранных дел страны Александера Шалленберга. Об этом сообщает der Tagesspiegel.

Политик представляет Австрийскую народную партию (АНП). Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца, который объявил об уходе с поста 9 октября, в связи с расследованием по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Должность главы МИД теперь займет Михаэль Линхарт. Он с 2018 года занимал пост посла Австрии во Франции, а также долгое время был генеральным секретарем внешнеполитического ведомства.

Кандидатуру Шалленберга на пост канцлера предложил Себастьян Курц. Сообщается, что оба политика работали вместе в течение многих лет. 52-летний Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата (посла) дворянского происхождения. Юрист по образованию, учился в университетах Вены и Парижа. С 1997 года работает в системе МИД Австрии.

Ранее прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в среду, 6 октября, подтвердила, что идет расследование против Себастьяна Курца и еще девяти лиц по делу о коррупции. Экс-канцлер прокомментировал, что все расследования в отношении него ведутся без наличия конкретных улик, напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что решение о виновности может выносить не общественность, а суд.