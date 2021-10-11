40-летнюю россиянку арестовали по подозрению в кибермошенничестве

Правоохранительные органы в городе Генуя в Италии арестовали 40-летнюю россиянку по подозрению в кибермошенничестве. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Женщину подозревают в принадлежности к транснациональной преступной организации. По данным следственных органов, россиянка уже давно живет в Генуе. Она обманом покупала товары, пользуясь банковскими картами других людей, и получала их с помощью поддельных документов. Как правило, женщина покупала новые смартфоны и другие дорогостоящие электронные товары, которые отправляла в Россию другим членам преступной организации или перепродавала через интернет. На вырученные деньга преступница покупала криптовалюту.

Генеральное консульство России в Генуе в разговоре с РИА Новости заявило, что не располагает информацией относительно ареста россиянки. «Пока никакой официальной информации со стороны правоохранительных органов к нам не поступало», — приводит цитату агентство.

В июле россиянку Ирину Мухину обвинили в махинациях с путевками на отдых для детей-инвалидов и отправили под домашний арест. Так, она заключила контракт на сумму более 32 миллионов рублей, по которому должна была организовать отдых в санаторно-курортных организациях на Черноморском и Азовском побережьях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Следователи отмечают, что Мухина заранее знала, что не сможет выполнить свои обязательства, и не планировала этого делать.