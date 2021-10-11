Samsung установила на британские смартфоны российские приложения

Компания Samsung ошибочно предложила пользователям из Великобритании установить русскоязычные приложения. Об этом сообщает BBC News.

Журналистам стало известно о жителе Великобритании Эндрю Эдмансе (Andrew Edmans), которому на смартфон предложили установить российские приложения. Мужчина рассказал, что приобрел Samsung Galaxy Z Fold2 на барахолке и пытался настроить девайс под себя. При первом запуске смартфона на экране появилась надпись о том, что Samsung предлагает пользователю установить ряд приложений, по требованию законодательства РФ входящих в список обязательных для предустановки программ.

Эдманс связал с поддержкой корейской компании, но не получил оперативного ответа. Спустя несколько дней он снова набрал номер технической поддержки и получил от сотрудника Samsung официальные извинения. «Мы можем подтвердить, что указанное сообщение было неправильным и оказалось переданным ограниченному числу клиентов в Великобритании из-за технической ошибки», — объяснили в компании.

Так или иначе, пользователь считает, что Samsung не решила его проблему. «Все, что я знаю это то, что по состоянию на сегодняшнее утро мое устройство по-прежнему заявляет, что на нем есть обновление для Российской Федерации», — подытожил Эдманс.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства начал действовать с 1 апреля. Ранее Samsung уличили в установке на свои гаджеты неудаляемых российских приложений. Представители компании объяснили этот шаг опасениями быть обвиненными в несоблюдении законодательства РФ.