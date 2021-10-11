Глава комитета здравоохранения Курской области уволилась после критики Мурашко

Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова в понедельник, 11 октября, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, его цитирует 46ТВ.

Он отметил, что и. о. председателя комитета на три месяца назначили Екатерину Письменную.

По сведениям «Интерфакса», глава Минздрава России Михаил Мурашко на минувшей неделе во время визита в Курскую область раскритиковал работу председателя регионального комитета здравоохранения Палферовой якобы за то, что местные поликлиники не перешли на электронные медкарты.

Елена Палферова был назначена на должность руководителя комитета здравоохранения Курской области в сентябре 2019 года.

В конце сентября власти Курской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. В регионе ограничили проведение массовых мероприятий в образовательных организациях. Власти также перевели на дистанционный формат работы детские школы искусств и музыкальные школы.