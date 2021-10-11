Замглавы «Русала» отметил важность для «Нориникеля» соглашения акционеров

Переговоры о новом акционерном соглашении с «Норникелем» в настоящее время фактически заморожены, но не по инициативе «Русала». Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал замглавы «Русала» и член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев.

«Нам очень жаль. "Русал" всегда открыт к диалогу, в том числе по продлению соглашения. Мы готовы к любому развитию событий, в том числе к тому, что соглашение может быть не продлено, и у нас есть четкое понимание, как мы будем управлять нашей инвестицией в «Норникель» в этом случае», — отметил он.

По словам Максима Полетаева, соглашение акционеров создало эффективную систему «сдержек и противовесов» для предотвращения злоупотреблений в интересах всех стейкхолдеров «Норникеля». «Нет никаких причин, почему эти условия не могут действовать дальше, кроме нежелания "Интерроса" продолжать быть ими связанным. Опросите миноритарных акционеров, нравится ли им "Норникель" больше с соглашением акционеров или без него», — продолжил он.

Соглашение появилось девять лет назад, рассказал Максим Полетаев. «Тогда был большой корпоративный конфликт. Менеджмент "Норникеля" реализовал ряд крупных сделок со связанными сторонами. Были и обратные выкупы, в которых не смогли принять участия ни миноритарные акционеры "Норникеля", ни "Русал" — они были таким образом организованы. И это было серьезным нарушением прав всех остальных акционеров. Конфликт зашел на серьезный уровень, стороны судились. В результате стороны договорились, что крупнейший акционер, который, замечу, попросил себе право быть управляющим партнером, примет на себя определенный повышенный стандарт ответственности в своих отношениях с компанией. В частности, были введены механизмы контроля за сделками с заинтересованностью и потенциальным конфликтом интересов менеджмента, которые распространяются на всю группу», — рассказал он.

Риск того, что без акционерного соглашения будут происходить такие вещи, такая же политика, которая была до его заключения, не нулевой, считает Максим Полетаев. «И это делалось во многом теми же людьми, которые и сейчас там. Поэтому мы считаем, что мы действуем в лучших интересах "Норникеля", в интересах миноритарных акционеров, потому что для миноритарного акционера важны две вещи: это рост акционерной стоимости и предсказуемая дивидендная политика», — добавил он.

По словам Максима Полетаева, основным достижением соглашения было то, что оно позволило компании спокойно работать в ситуации, когда существуют два крупнейших акционера с достаточно разными взглядами на то, как компания должна функционировать и развиваться. «Больше всего в этой ситуации выигрывали миноритарные акционеры и сама компания, и пострадают от отсутствия соглашения в первую очередь они же, — уверен он. — Соглашение действует в интересах всех акционеров "Норникеля" и самой компании, потому что оно задает четкие и прозрачные нормы корпоративного управления. Мажоритарный акционер ограничен в своих правах по небольшому количеству вещей: это сделки с заинтересованностью, сделки, порождающие value leakage, крупные M&A-сделки».