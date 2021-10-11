Врачи дали рекомендации экстренной помощи на случай контакта с больным COVID-19

Врачи дали рекомендации на случай, если человек контактировал с инфицированным коронавирусом пациентом. Свои мнения ученые высказали в беседе с «Лентой.ру».

Ранее директор по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о том, что коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло и мыл руки, лицо.

«Маски, маски и еще раз маски»

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов обратил внимание на то, что лучшей защитой от контакта с зараженным коронавирусом человеком является маска. По его убеждению, это средство индивидуальной защиты если не полностью останавливают вирус, то хотя бы уменьшают дозу возбудителя.

«Маски, маски и еще раз маски. Они не гарантируют полной защиты, но они задерживают до 80 процентов микрокапель, которые летят от больного. Если они не полностью предотвращают заражение, то хотя бы существенно уменьшают дозу заражения. А от дозы вируса очень зависит, будет задержано иммунитетом заболевание или оно разовьется», — сообщил он.

Нетесов подчеркнул, что не существует четкого количества возбудителя, от которого человек заразится со стопроцентной вероятностью. «Это индивидуально. Если, например, человек уже болел или был вакцинирован, то ему потребуется намного большая доза вируса. Но барьер иммунитета не бесконечен, чем больше прошло времени от вакцинации или от момента вакцинации, тем он ниже», — высказался ученый.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок согласился с коллегой и заявил, что ношение масок — это элементарная мера предосторожности, которую необходимо соблюдать в период пандемии COVID-19. «Если вы выходите за пределы своей квартиры, нужно надевать маску. Она в несколько десятков раз снижает дозу заражения, которую вы можете получить. Если все носят маски, то количество вируса, которое передается от человека к человеку, падает в 100 раз. Если маска надета на вас одном, то количество вируса, которое вы можете получить, падает в 20 раз. Если вы ходите без маски, а носитель вируса в маске, то доза вируса падает всего в пять раз», — сообщил врач.

В качестве аргумента в пользу действенности масочного режима Болибок сослался на ситуацию в Китае. Бобилок отметил, что в стране нет как таковой пандемии, поскольку граждане соблюдают меры предосторожности, в частности носят маски. Поэтому, подчеркнул иммунолог-аллерголог, в Китае наблюдаются только отдельные вспышки заболеваемости.

Первая помощь

Вирусолог Александр Чепурнов порекомендовал после контакта с больным коронавирусом помыть лицо и руки. Также, по его мнению, будет действенно промыть горло. «У коронавируса есть дозазависимый эффект при заражении. То есть чем выше доза, тем больше шанс заражения, и тем тяжелее будет течение болезни. Чтобы понизить дозу заражения, нужно помыть лицо и руки, прополоскать горло», — сообщил он. Кроме этого, врач порекомендовал принять препараты для стимуляции иммунитета. Он отметил, что, как правило, это такие препараты, которые стимулируют выработку собственного интерферона.

Сергей Нетесов в свою очередь заявил, что для промывания носоглотки необходимо использовать только предназначенные для этого средства. «Нужно промыть нос и горло веществами, предназначенными для полоскания. Только не надо самодеятельности. Не надо полоскать горло ни уксусом, ни перекисью водорода», — высказался он.

Болибок дополнил ответ коллеги и отметил важность полоскания горла. «Нужно именно прополоскать и выплюнуть, а не попить воды, иначе коронавирус может попасть в кишечник, он там тоже отлично приживается», — резюмировал врач. Также он порекомендовал носить с собой антисептик и обрабатывать им руки, особенно если человек часто контактирует с другими людьми.

По данным на 11 октября, за последние сутки в стране выявили 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 804 774.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России привито более 42 миллионов человек. По ее словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 35,9 миллиона россиян и повторно вакцинировать 7,6 миллиона человек.