Немецкий энергогигант отказался от части поставок газа

Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON прекратил предлагать газ новым розничным потребителям, следует из сообщения компании. «К сожалению, в настоящее время мы не можем предложить продукты, связанные с природным газом», — говорится на сайте корпорации.

Представитель компании подтвердил Handelsblatt, что E.ON действительно временно приостановила работу с новыми клиентами, но выполнение существующих контрактов гарантировано.

От части поставок энергогигант отказывается на фоне роста цен на топливо. 6 октября стоимость фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах приближалась к 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем стала снижаться. Financial Times связала такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

12 октября цена колебалась на уровне 1070 долларов. При этом специалисты не исключают, что стоимость природного газа в Европе будет достигать «очень-очень высокого уровня» вплоть до 2025 года.