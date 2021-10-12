Деми Ловато возмутилась унизительным для инопланетян термином «пришельцы»

Небинарная певица Деми Ловато возмутилась термином «пришельцы», который используется по отношению к инопланетянам. В опубликованном порталом Pedestrian.tv интервью артистка заявила, что считает это слово унизительным.

«Я думаю, мы должны перестать называть их пришельцами, потому что этот термин унижает все, к чему применяется. Поэтому я люблю называть их инопланетянами!» — призналась исполнительница.

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Ловато подчеркнула, что всю жизнь верила в реальность неопознанных летающих объектов (НЛО). Поэтому она решила принять участие в документальном сериале Unidentified with Demi Lovato («Неопознанное с Деми Ловато»), в котором отправилась на поиски инопланетян.

«Я уверена, что вы можете наладить контакт так же легко, как это сделала я, если вы будете медитировать, расширять сознание и идти к просветлению. Я верю, что это самый быстрый способ увидеть или встретить что-либо», — отметила певица.

В мае Деми Ловато попросила обращаться к себе во множественном числе при помощи местоимения «они».