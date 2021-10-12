Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Об этом сообщается на сайте агентства.

Группа будет консультировать секретариат ВОЗ и принимать участие в разработке политики организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Отмечается, что в состав группы войдут 24 представителя госорганов, а также научных и политических кругов различных стран.

Работа группы будет проходить в онлайн-формате. Планируется проводить по два заседания в год. Первое состоится 27-28 октября.

Ранее сообщалось, что в Федеральном медико-биологическом агентстве разрабатывают вакцину, которая будет эффективна против всех видов COVID-19. Скворцова объяснила, что вакцина будет создана из консервативных компонентов, которые не изменяются быстро из-за мутаций вируса.

