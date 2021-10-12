Модель с тату во все тело раскрыла причину своего пристрастия вопреки боязни игл

Daily Star: 27-летняя Яна Мелоди Миллер увлеклась тату в 19 лет и покрыла ими все тело

Жительница Германии с татуировками по всему телу раскрыла причину своего пристрастия вопреки боязни игл и болезненным ощущениям. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Известно, что 27-летняя Яна Мелоди Миллер (Jana Melody Miller) сделала свою первую татуировку в 19 лет, увлеклась ими и с тех пор покрыла красно-черными рисунками практически все части тела.

Модель призналась, что у нее есть странная фобия: она боится игл только во время медицинских манипуляций. «Многие татуированные люди и большинство медсестер не верят мне или думают, что это шутка. Но я действительно могу потерять сознание, когда сдаю кровь. При этом во время тату-сеанса мой страх пропадает», — поделилась она.

По словам девушки, ее вдохновляет эстетическая красота татуировок, поэтому ради них она готова перетерпеть боль. «Я планирую полностью забить вторую руку. Я хочу заполнить все участки тела, сомневаюсь только насчет груди», — высказалась героиня материала. Она также добавила, что самым болезненным местом для нанесения татуировок являются ягодицы.

Миллер пояснила, что не знает точной суммы, которую она потратила на свое увлечение. При этом модель предположила, что за эти деньги она бы могла купить небольшой автомобиль. «Мой отец и большинство моих друзей тоже ходят с татуировками. У моих бабушек и дедушек нет никаких рисунков, но они искренне очарованы моим внешним видом и очень поддерживают меня», — заключила женщина.

В сентябре другая женщина с тату во все тело рассказала о желании перекрыть кожу белыми рисунками. 31-летняя тату-мастер и многодетная мать Александра Жасмин рассказала, что сделала свою первую татуировку в 18 лет и с тех пор потратила на это увлечение примерно 17 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,7 миллиона рублей). В настоящее время грудь, живот, руки, ноги, спина и ягодицы героини материала покрыты изображениями кошек, черепов, а также различными надписями и узорами.