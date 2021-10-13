Мишустин отчитал губернатора Орловской области за строящуюся 14 лет больницу

Мишустин возмутился строящейся 14 лет больницей в Орле со словами «разве так можно»

Премьер-министр России Михаил Мишустин отчитал губернатора Орловской области Андрея Клычкова за больницу, которая строится 14 лет. Его слова приводит Telegram-канал «Пул №3».

Речь идет о строительстве многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» (ММЦ). Мишустин подчеркнул, что за этот объект ответственность лежит лично на губернаторе региона.

«Это беда, просто безобразие. Закопали все деньги здесь, это же беда, ну разве так можно?», — заявил глава правительства.

По данным «Интерфакс», Мишустин поручил главе Минстроя России Иреку Файзуллину ежемесячно проверять проектно-сметную документацию, а также отметил, что больницу нужно достроить как можно быстрее.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин ежедневно по десять раз контактирует с Мишустиным, в том числе и по вопросам коронавируса в стране.