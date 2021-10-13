ГИБДД начнет по-новому искать нарушивших правила в Москве водителей

Для ГИБДД разработают новый софт для управления дорожными камерами, который позволит сотрудникам отслеживать нарушителей с помощью мобильного приложения «Перехват». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Приложение позволит отслеживать и останавливать автомобили, которые находятся в розыске, а также машины, снятые с учета и зарегистрированные на умерших россиян.

Как сообщает «Ъ», приложение будет подключаться к любым дорожным камерам. В ЦОДД пояснили, что сейчас автоматические комплексы, которые установлены на камере, распознают на дороге подозрительный автомобиль и передают информацию в центр, откуда она поступает ДПС. В ЦОДД подчеркнули, что на это уходит слишком много времени.

Ранее правительство захотело пожизненно лишать пьяных водителей прав. Ведомство планирует ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения», а также проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно

