Голландским монархам разрешили вступать в однополые браки без потери титулов

Члены голландской семьи монархов могут вступать в однополые браки и не терять из-за этого права на трон и свои титулы. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Sky News.

Рютте прояснил этот момент после того, как в недавно вышедших книгах увидели заявление о том, что для голландских монархов такое невозможно. Против однополых союзов в королевской семье также высказывался предшественник Рютте в 2000 году. Премьер Рютте написал письмо, адресованное парламенту, в котором заявил, что «времена теперь другие».

«Кабинет министров не считает, что наследник престола или монарх должен отказаться от титула, если он или она пожелает жениться на человеке своего пола», — приводит издание слова Рютте. На практике это означает, что крон-принцесса Катарина-Амалия, которой сейчас 17 лет, в будущем может жениться, а не выйти замуж. Представители правящей династии вопрос не комментировали.

Однополые браки в Нидерландах приобрели легальный статус еще в 2001 году. В сентябре 2021 года Швейцария стала 30-й страной в мире, легализовавшей союзы с людьми своего пола: две трети швейцарцев поддержали такое решение правительства на референдуме.