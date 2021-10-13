Власти Москвы назвали условие перевода класса на карантин после экспресс-теста

Ракова: переводить класс на карантин будут после двух положительных экспресс-тестов

Решение о переводе класса на карантин будут принимать только после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов на COVID-19. Такое условие назвала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Ее слова в среду, 13 октября, приводит ТАСС.

Альтернативой послужит также один положительный ПЦР-тест на коронавирус, отметила она. Ракова также добавила, что в столице за последний месяц COVID-19 заболели в 2,5 раза больше школьников, чем за предыдущий.

Ранее власти Москвы сообщили, что в десяти школах города с 14 октября ученикам начнут делать бесплатные экспресс-тесты. Их будут проводить раз в две недели каждому ребенку с первого по одиннадцатый класс, а также детям из дошкольных групп.

С 11 октября также любой желающий горожанин вне зависимости от возраста может пройти бесплатное экспресс-тестирование в 20-ти точках города, среди которых ГУМ, ЦУМ, фудмолл «Депо» и центры госуслуг «Мои документы». Для его прохождения понадобится паспорт, для детей — свидетельство о рождении.