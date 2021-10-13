Ведущая Первого канала дала советы по спасению от развода

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, как спасти брак от развода. Советы по сохранению и укреплению брака сваха озвучила в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Телеведущая заявила, что семья неизменно держится на детях и совместно нажитом имуществе. По ее словам, эти два фактора являются основополагающими: объединяют людей и не дают семье разрушиться. «Когда возникает сложная ситуация, то мысль о разводе эти два показателя останавливают», — уточнила Сябитова.

Сваха отметила, что не существует однозначного совета, который можно дать молодоженам, сомневающимся в необходимости покупки жилья в ипотеку. Она объяснила, что это решение может привести к двум противоположным последствиям: ипотека либо объединит семью, либо разрушит ее.

Сябитова добавила, что отношения между мужчиной и женщиной также держатся на женском терпении. «Пока женщина находит аргументы терпеть — она [семья] держится, перестала — развалится», — подчеркнула сваха.

Ранее ведущая «Давай поженимся!» перечислила несколько правил, которым, по ее словам, следуют в счастливых семьях. Сябитова заявила, что для хорошей жены главным в жизни является дом и все, что с ним связано.